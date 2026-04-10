Банк Республика и EMTA подписали соглашение о сотрудничестве

Банк Республика будет предоставлять льготные кредиты за счёт средств Фонда энергоэффективности

Банк Республика, один из ведущих банков Азербайджана и Агентство по регулированию энергетических вопросов (EMTA) подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее предоставление льготных кредитов за счёт средств Фонда энергоэффективности через уполномоченную кредитную организацию.

Соглашение подписали заместитель председателя Правления Банка Республика Эльнур Гасанов и заместитель председателя Правления EMTA Ровшан Исмайылов.

В ходе церемонии подписания Ровшан Исмайылов рассказал о направлениях деятельности Фонда и отметил, что в рамках сотрудничества с банками будут предоставляться льготные кредиты за счёт средств Фонда с целью стимулирования реализации мероприятий в области энергоэффективности. Он выразил уверенность в успешной реализации проектов по энергоэффективности в сотрудничестве с Банком Республика.

Эльнур Гасанов отметил заинтересованность в реализации мероприятий по энергоэффективности за счёт возможностей, создаваемых Фондом в рамках данного сотрудничества. В рамках соглашения он также подчеркнул перспективы поддержки проектов в этом направлении.

Отметим, что Фонд энергоэффективности был создан Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 1 марта 2024 года. Управление средствами Фонда осуществляет Агентство по регулированию энергетических вопросов (EMTA), которое было создано Указом Президента Азербайджанской Республики от 22 декабря 2017 года при Министерстве энергетики со статусом публичного юридического лица.

