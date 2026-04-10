АБР представил прогноз по инфляции в Азербайджане до 2028 года

Инфляция в Азербайджане в 2026 году, как ожидается, составит 5,7% по сравнению с 5,6% в 2025 году.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР).

Согласно прогнозам банка, в 2027 году инфляция замедлится до 4,9%.

"Ожидается, что начиная с 2027 года инфляция будет снижаться, однако прогноз сопровождается высокой степенью неопределенности, связанной с глобальными геополитическими рисками и сбоями в цепочках поставок. Повышение тарифов на отдельные коммунальные услуги и транспорт в январе 2025 года, последующая корректировка транспортных тарифов в октябре 2025 года, а также рост цен на бензин в январе 2026 года окажут проинфляционное давление. Хотя влияние этих административных решений будет ослабевать в течение года, инфляция в 2026 году, как ожидается, составит 5,7% на фоне роста импортных цен, связанного с высокими ценами на углеводороды на мировом рынке. В 2027 году инфляция, по прогнозам, снизится до 4,9% при условии, что снижение цен на углеводороды приведет к ослаблению инфляции в странах-торговых партнерах и, соответственно, уменьшению импортируемой инфляции", - говорится в отчете.

Аналитики АБР отмечают, что в 2025 году инфляция выросла на фоне повышения цен на продовольствие, непродовольственные товары и услуги. Среднегодовая инфляция увеличилась с 2,2% в 2024 году до 5,6% в 2025 году, в том числе за счет роста цен на продукты питания (с 1,3% до 6,8%), другие товары (с 1,6% до 2,5%) и услуги (с 4,0% до 6,5%). Дополнительное давление на инфляцию оказали повышения регулируемых тарифов в январе и октябре 2025 года.

Вместе с тем Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку до 6,75% к декабрю, в два этапа - с 7,25% в июле, исходя из ожиданий, что инфляция останется в целевом диапазоне регулятора (4% ±2%).