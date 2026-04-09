https://news.day.az/world/1826954.html В Иране произошло землетрясение В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Согласно информации, эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 23:06 по бакинскому времени, раполагался в 89 километрах к северо-востоку от города Бушер. Очаг залегал на глубине 10 километров.
О разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не сообщается.
