В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 23:06 по бакинскому времени, раполагался в 89 километрах к северо-востоку от города Бушер. Очаг залегал на глубине 10 километров.

О разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не сообщается.