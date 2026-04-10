Как парламент Армении вогнал олигархов в истерику

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Парламент Армении одним точным, беспощадным ударом вырвал гнилой зуб из челюсти армянской псевдооппозиции. 66 голосов за, 16 против, и поправки в Избирательный кодекс стали законом. Личные имена, фамилии, названия государственных органов, органов местного самоуправления, а главное слова Армения и Ереван, когда они используются как прямой государственный бренд, теперь запрещены в названиях партий и блоков. Формально это привело Кодекс в соответствие с Законом о партиях, который уже давно это запрещал. По сути это хирургическое удаление метастазы под названием "Сильная Армения" с Самвелом Карапетяном.

Самвел Карапетян - это не политик. Это олигархический вирус, который пытался заразить избирательный процесс своим именем и своими миллиардами. Forbes оценивает его состояние в 3,2-4,5 миллиарда долларов. Человек, построивший империю "Ташир" на российских активах, теперь решил, что Армения - это его личный проект. Создал блок буквально неделю назад, 31 марта, и сразу влепил в название свою фамилию как главный актив. Никакой программы, никаких идей только "Сильная Армения" с Самвелом Карапетяном. Как будто страна - это его личный бренд, который можно купить, как торговый центр в Москве.

Это был классический олигархический трюк: взять государственное название Армения, прилепить к нему свое лицо и кошелек и пойти на выборы, чтобы избиратель проголосовал не за идеи, а за знакомый бренд миллиардера. Парламент это увидел и отрезал. Не позволил превратить выборы в аукцион, где побеждает тот, у кого толще бумажник и громче имя. 66 депутатов сказали четко: политика - это не частная собственность Самвела Карапетяна. Это не его вотчина, где он может торговать "Сильной Арменией", как торговал квадратными метрами.

Правоведы и члены Центральной избирательной комиссии подтвердили: поправки - это не запрет на оппозицию, а запрет на персонализацию и приватизацию государства. Гоар Мелоян из его же команды пыталась визжать про борьбу с изображениями, но правда проста: Карапетян не смог предложить ничего, кроме своего имени. Ни одной реальной цифры, ни одной программы, кроме "Я богатый, голосуйте за меня!" Это не политика, а политический каприз миллиардера, который привык, что за деньги можно купить все, даже страну в названии блока.

Опросы, которые он так любил цитировать, EMPIRICA, февраль 2026, показывали рост только потому, что имя Карапетяна звучало как альтернатива. Но теперь, когда это имя вычеркнуто из бюллетеня по закону, вся его сила превращается в пустой звук. Без фамилии в названии блок "Сильная Армения" просто еще одна мелкая структура, лишенная главного капитала: личного культа олигарха.

Карапетян пытался втащить в избирательный процесс свой личный бренд, как контрабанду, и получил по рукам. Теперь у него два пути: либо переименовывать блок в безликую "Сильную Армению" без хозяина и потерять весь хайп, либо признать, что его альтернатива была всего лишь красивой оберткой для личных амбиций. В любом случае политический нокаут. Олигарх, который пришел скупать голоса своим именем, уходит с пустыми руками. А страна получила чистые правила игры, где побеждают не фамилии, а программы.

Началась настоящая истерика. Не просто возмущение, не просто крики в зале. Полноценная паника, граничащая с клиническим припадком. Эти люди, которые еще месяц назад раздавали интервью о "народном волеизъявлении" и "альтернативе Пашиняну", вдруг оказались голыми посреди площади. Без единственного актива, на котором держалась вся их кампания - кошелька и паспорта российского миллиардера Самвела Карапетяна.

Это не политика, а коллективный нервный срыв. Потому что вся их "оппозиционность" - это не программа, не идеология, не команда профессионалов. Это один человек. Один российский гражданин под домашним арестом. Один олигарх, которого выдвинули кандидатом в премьеры, хотя по Конституции он не имеет права даже баллотироваться без изменения Основного закона. И они это знали. Знали с самого начала, когда в марте 2026-го объявили блок "Сильная Армения с Самвелом Карапетяном", подписали меморандумы с "Объединенными армянами", "Новой эпохой", "Свободой", "Стабильностью", "Наследием" и еще кучей мелких обломков. Четыре силы за один день приползли под его знамя - не к идеям, а к деньгам и имени.

Теперь представьте их состояние. Два месяца до выборов - 7 июня 2026-го. Они уже раскрутили бренд, уже потратили миллионы на телевизор, уже пообещали избирателям "сильного Карапетяна". А власть вдруг берет и рубит под корень. И самое страшное для них - это не нарушение Венецианской комиссии (хотя формально она действительно рекомендует не трогать избирательное законодательство меньше чем за год до голосования). Самое страшное - что теперь им придется переименовываться в "Сильных", "Мы сильные" или какую-нибудь "Нашу силу!".

Вспомним историю. Армения уже проходила этот цирк. Гагик Царукян со своей "Процветающей Арменией" - тот же самый трюк. Олигарх, который годами кормил страну подачками, строил церкви и покупал депутатов. "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна - тоже пыталась играть на бренде. Каждый раз, когда оппозиция оказывалась в кризисе, она хваталась не за идеи, а за кошельки.

А теперь - цифры, чтобы не было иллюзий. ВВП Армении в 2025 году вырос на 7,2% - до 11,3 трлн драмов, примерно 29,5 млрд долларов. На бумаге красиво. Но внешняя торговля в двузначном минусе. Реэкспорт из России, который тащил рост в 2022-2024 годах, выдыхается. Армения поворачивает на Запад, подписывает документы с ЕС, с США, но внутри страны - пустота. И вот в эту пустоту врывается "Сильная Армения" - с российским паспортом в кармане и "Таширом" за спиной. Бывший владелец "Электрических сетей Армении", который до национализации конфликтовал с властями по полной.

Ущербная "оппозиция" в истерике не потому, что "душат демократию". Они в истерике, потому что без этого названия у них нет ничего. Ни рейтинга, ни идей, ни доверия. Соцопросы, которые они сами раздувают, показывали рост только за счет имени. Теперь это имя под запретом и вся конструкция трещит по швам. Они уже потеряли лицо после 2020-го, потеряли остатки независимости. А теперь теряют даже право написать фамилию на бюллетене.

... Итак, парламент Армении наконец-то сделал то, что давно следовало: личные имена в названиях блоков запрещены. Точка. Не ради Пашиняна, не ради мести, а потому что даже армянское законодательство не выдерживало того цирка, когда предатели пытаются прятать свою гниль за фамилиями олигархов.

А "дзевисты" уже воют. Эти жалкие холуи, эти политические трупы, которых Самвел Карапетян годами держал на коротком поводке, вдруг решили, что мир рухнул. Они орут, что поправки - это "репрессии", "запрет на их имя", "удар по оппозиции".

Смех сквозь слезы.

Если вы все-таки решите оставить его имя - оставляйте. Только пишите правильно.

Самвел Карапетян - мразь, которая мечтала сделать Армению колонией. Человек, чье имя теперь звучит как приговор. Как клеймо на лбу у всей вашей банды.

Закон не против вас. Закон просто не дает вам дальше врать.

Вы не оппозиция. Вы - нарыв на теле страны. И этот нарыв только что прижгли каленым железом. Больно? Значит, правильно.