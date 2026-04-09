Заявку на студенческий образовательный кредит можно будет подать онлайн

Устанавливаются новые правила подачи заявлений на образовательный студенческий кредит.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с 1 мая 2026 года планируется обеспечить интеграцию услуги в Электронную систему государственного управления.

С учетом доработок сервиса также предусмотрено представление и согласование нового рабочего процесса, начиная с 6 июня 2026 года.

С этой же даты планируется запуск услуги на платформе "mygov" (в рабочей среде).

Работы в данном направлении будут осуществляться Министерством цифрового развития и транспорта и Министерством науки и образования.