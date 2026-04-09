https://news.day.az/society/1826941.html Заявку на студенческий образовательный кредит можно будет подать онлайн Устанавливаются новые правила подачи заявлений на образовательный студенческий кредит. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с 1 мая 2026 года планируется обеспечить интеграцию услуги в Электронную систему государственного управления.
Заявку на студенческий образовательный кредит можно будет подать онлайн
Устанавливаются новые правила подачи заявлений на образовательный студенческий кредит.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с 1 мая 2026 года планируется обеспечить интеграцию услуги в Электронную систему государственного управления.
С учетом доработок сервиса также предусмотрено представление и согласование нового рабочего процесса, начиная с 6 июня 2026 года.
С этой же даты планируется запуск услуги на платформе "mygov" (в рабочей среде).
Работы в данном направлении будут осуществляться Министерством цифрового развития и транспорта и Министерством науки и образования.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре