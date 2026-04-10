Проходит пленарное заседание Милли Меджлиса

Проходит очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Day.Az, на заседании будут обсуждены следующие вопросы:

1. Законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании и замене водительских удостоверений".

2. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об образовании" (третье чтение).

3. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О культуре" (третье чтение).

4. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики" (второе чтение).

5. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации" и "О медиа" (второе чтение).

6. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках" (второе чтение).

7. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О наркологической службе и контроле" (первое чтение).

8. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О борьбе с терроризмом" (первое чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О гарантиях обеспечения гендерного (равенства мужчин и женщин)" (первое чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О дорожном движении" (первое чтение).

11. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "Об образовании" и "О деятельности по разминированию" (первое чтение).