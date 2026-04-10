В Азербайджане равная оплата труда для мужчин и женщин станет обязательной

В Азербайджане работодатели будут обязаны выплачивать равную заработную плату работникам, выполняющим одинаковую или равноценную работу, независимо от их пола.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, обсужденном на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, обеспечение равной оплаты труда для работников, выполняющих одинаковую или равноценную работу независимо от пола, станет одной из основных обязанностей работодателя в сфере трудовых отношений.

Равноценность работы будет определяться работодателем с учетом условий труда, характера трудовой функции, а также тарифно-квалификационных характеристик, предусмотренных действующими едиными справочниками.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.