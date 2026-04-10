В России произошел взрыв на складе пиротехники

В российском городе Владикавказ произошел мощный взрыв.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел на складе, где хранилась пиротехника. По словам очевидцев, взрыв сопровождался громким грохотом, а в воздухе образовалось густое облако черного дыма высотой около 30 метров.

В результате взрыва пострадало восемь человек. Шестеро из них госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу, еще один - в больницу скорой медицинской помощи. Среди пострадавших - ребенок, который был госпитализирован в детскую клиническую больницу.

Магазин фейерверков, где произошел взрыв, несколько раз получал предупреждения из-за нарушений требований пожарной безопасности. Вся пиротехника хранилась в необорудованном месте, что стало причиной для выноса предупреждений владельцам.