Значимость Азербайджана выросла в разы, и сотрудничать с ним - честь для балтийских стран

"Визит премьер-министра Литовской Республики Инги Ругинене в Азербайджан - знаменательное событие. В последний раз глава литовского правительства приезжал в Баку 13 лет назад, и я надеюсь, что нынешний визит позволит заполнить эту паузу".

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный литовский журналист Ричардас Лапайтис.

По словам Лапйтиса, очень важно, что одной из основных тем обсуждения между нашими странами является вопрос безопасности. Кому как не Азербайджану знать о безопасности все, считает наш собеседник.

"Азербайджан очень много знает о безопасности. Ему есть, чем поделиться с Литвой, у которой такого опыта нет. Для нашей страны очень важны обсуждения вопросов безопасности с Баку, которому есть, что сказать. Достаточно напомнить, как всего за 44 дня были освобождены 20 процентов территорий страны, находившихся под оккупацией почти тридцать лет. Это уму непостижимо. Вторую Карабахскую войну до сих пор изучают международные эксперты. Эта тема остается актуальной, потому что сегодня наши страны сталкиваются с гибридными угрозами. Очень важен диалог в этой сфере и обмен опытом. Очень важно, что премьер побывала на Аллее шехидов. Это поможет ей глубже осознать, через какие трагедии и трудности прошел азербайджанский народ и как много у нас точек соприкосновения", - сказал литовский журналист.

По мнению Ричардаса Лапайтиса, Литва и Азербайджан должны чаще и ближе общаться. Было бы прекрасно, если бы между странами установился безвизовый режим, открылось прямое авиасообщение. Литовский журналист, принимавший участие в Первой Карабахской войне, первым написавший о геноциде Ходжалы в европейских СМИ, рассказывавший миру об армянской оккупации в период информационной изоляции Азербайджана, отметил, что в отличие от прошлых лет сегодня в Литве наблюдается рост интереса к этой стране.

"Сегодня я вижу, что в Литве начинает расти интерес к Азербайджану, какого не было прежде. Кстати, в Баку в посольстве Литвы пройдет встреча с литовской диаспорой, и я получил приглашение принять в ней участие от посла Кястутиса Вашкелявичюса. К сожалению, я только вернулся из поездки в Турцию и не сумею приехать, но с большим интересом воспринял приглашение и сегодня мысленно тоже нахожусь в Баку. Хотел бы сказать, что господин Вашкелявичюс очень активно работает в направлении сближения двух стран. Я уже говорил с ним о презентации своей книги о двух Карабахских войнах. Первая презентация будет не в Литве, не в Турции, не где-то в Европе, а в посольстве Литвы в Азербайджане", - сказал Лапайтис.

Значимость Азербайджана для стран Балтии, отметил литовский журналист, велика. Азербайджан является воротами на Восток, он связывает Европу и Азию. Роль и авторитет республики в регионе выросли настолько, что для лидеров других стран, в том числе балтийских, огромная честь посетить Азербайджан.

"Для меня большая честь и радость, что премьер-министр моей страны посетила Баку. Уверен, что этот визит принесет пользу обеим нашим странам и народам", - заключил Ричардас Лапайтис.

Лейла Таривердиева