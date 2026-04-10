Старик Осканян снова в ударе

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Экс-глава МИД Армении, а сегодня главный по "коллективной репатриации армян в Карабах" Вардан Осканян всегда дает плохие советы. Совершенно бездарные и основанные исключительно на последствиях потребления пропагандистской похлебки.

В преддверии июньских парламентских выборов изрядно подряхлевший Осканян написал в соцсетях воззвание к армянам, призвав ни в коем случае не голосовать за нынешнюю правящую силу. Эти выборы он считает возможностью "навсегда закрыть и стереть из памяти этап, который уже считается самым тяжелым и унизительным в истории страны, и открыть новый - основанный на достоинстве, ответственности, компетентности и национальном восстановлении".

Наверное, Осканян плохо учил историю армян, потому что там указано, что вся она была сплошь мучения и унижения из-за разных там супостатов. Нам, конечно, не понять, что армянская пропаганда считает унижением. Но что-то подсказывает, что в число "унижающих армянское достоинство" факторов входит мир с соседями. Нормальное для армянского общества состояние это постоянно находиться на пике возбуждения пещерных инстинктов. Вот тогда будет счастье.

Так вот, Вардан Осканян никогда не мог дать армянам толкового совета. Ни когда был министром иностранных дел, ни когда был в оппозиции, ни теперь, когда взял на себя "репатриацию".

В преддверии парламентских выборов 2021 года Осканян призывал Ереван стремиться в переговорах "не к миру, а к установлению легитимной системы, краеугольным камнем которой должно быть не равновесие сил, а удовлетворение сторон и перспектива справедливого урегулирования". Экс-министр был вне себя от того, что Никол Пашинян оправдывал потерю Арменией захваченных территорий соседа и говорил о начале мирной эры в регионе. Надо не дать Азербайджану узаконить свои завоевания, вопил Осканян. Трехстороннее заявление не является выражением воли Армении, а навязано силой, поэтому на него можно забить, утверждал он. Интересно, как бы выглядели призывы игнорировать подписи немецких генералов под актом о капитуляции Германии. Если следовать логике мсье Осканяна, документ стал результатом применения силы, следовательно, его можно отправить подальше.

Бедняга Осканян, он столько сил затратил после войны на "просвещение" властей Армении. Столько советов надавал. Закулисно работать с Россией над "статусом" Карабаха, педалировать якобы использование Азербайджаном химоружия во время войны, срочно найти деньги для продолжения сепаратистской вакханалии. А Пашинян все сделал наоборот, не посоветовавшись с такими авторитетными дяденьками, у которых куча иностранных дипломов. Да, дипломов куча, но мышление так и осталось в тесных рамках националистической истерии.

Что было бы, если бы Пашинян послушал таких советчиков? Скорее всего, размеры Армении сегодня были бы куда меньше обозначенных в Алмаатинской декларации квадратных километров. Но Осканян не хочет признавать, что был, пардон, идиотом. Он продолжает давать армянам советы, как лучше, успешнее и быстрее лишить их страну государственности, и надеется, что будет услышан.

Армянский народ на протяжении полутора сотен лет слушал таких советчиков. Может быть, пора включить логику?