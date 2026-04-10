В Баку продается квартира без ремонта за 10,5 миллиона манатов

В Баку в новом жилом комплексе выставлена на продажу просторная и роскошная квартира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, квартира расположена на 14-м этаже комплекса, находящегося недалеко от станции метро "Элмляр Академиясы". Общая площадь составляет 290 квадратных метров, она состоит из 5 комнат.

Самое примечательное - это цена: квартира продается без ремонта за 10 миллионов 500 тысяч манатов.