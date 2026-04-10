Назван фаворит в борьбе за "Золотой мяч" - 2026
В связи со скорым завершением нынешнего сезона портал Goal обновил рейтинг претендентов на выигрыш "Золотого мяча" - 2026.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, фаворитом в голосовании является нападающий "Баварии" Харри Кейн. На втором месте расположился форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе. Замыкает тройку лидеров вингер "Баварии" Майкл Олисе.
Топ-10 главных претендентов на "Золотой мяч" - 2026 по версии Goal:
1. Харри Кейн ("Бавария").
2. Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид).
3. Майкл Олисе ("Бавария").
4. Ламин Ямаль ("Барселона").
5. Луис Диас ("Бавария").
6. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").
7. Хулиан Альварес ("Атлетико" Мадрид).
8. Деклан Райс ("Арсенал").
9. Витинья ("ПСЖ").
10. Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид).
