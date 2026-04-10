Азербайджан и Беларусь взаимно признают водительские удостоверения

Между Азербайджаном и Беларусью станет возможным взаимное признание и обмен водительских удостоверений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Отмечается, что "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании и обмене водительских удостоверений" было подписано 16 января 2026 года в городе Баку.

Основная цель подписания соглашения - повышение безопасности автомобильных перевозок между двумя государствами, улучшение дорожного движения, а также обеспечение взаимного признания и обмена водительских удостоверений.

Согласно соглашению, стороны взаимно признают действительные постоянные водительские удостоверения, выданные их уполномоченными органами в соответствии с национальным законодательством своих государств.

Положения соглашения регулируют вопросы реализации права на обмен водительских удостоверений без прохождения квалификационных экзаменов, порядок подачи заявлений, уплату установленных внутренних сборов, эквивалентность водительских удостоверений, обмен образцами документов, определение уполномоченных органов для этого, передачу необходимой информации, урегулирование разногласий и другие вопросы.

Другие положения соглашения регулируют необходимые внутригосударственные процедуры для его вступления в силу, порядок прекращения действия соглашения и прочие вопросы.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.