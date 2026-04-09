Путин объявил пасхальное перемирие
"Решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.
В Кремле также отметили, что Россия рассчитывает, что Украина последует примеру Москвы с перемирием на Пасху.
"Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации [с пасхальным перемирием], - говорится в сообщении.
