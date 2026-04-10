https://news.day.az/world/1826978.html Израиль нанес удары по ракетным установкам в Ливане Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые удары по Ливану, целью которых стали ракетные установки, использовавшиеся для обстрела израильской территории. Как передает Day.Az со ссылкой на армейскую пресс-службу, ЦАХАЛ уничтожил 10 ракетных установок, с которых накануне вечером были выпущены ракеты по северу Израиля.
Израиль нанес удары по ракетным установкам в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые удары по Ливану, целью которых стали ракетные установки, использовавшиеся для обстрела израильской территории.
Как передает Day.Az со ссылкой на армейскую пресс-службу, ЦАХАЛ уничтожил 10 ракетных установок, с которых накануне вечером были выпущены ракеты по северу Израиля.
В ведомстве добавили, что "в настоящее время ЦАХАЛ продолжает поиск и уничтожение дополнительных ракетных установок" в Ливане.
