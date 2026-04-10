В Баку ожидается сильный ветер

В связи с ветреной погодой, ожидаемой 11-13 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов, объявлено "жёлтое" и "оранжевое" предупреждение.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в соответствии с "жёлтым" предупреждением, в Баку и на Абшеронском полуострове, Нахчыванской АР, а также в Хызы, Сиязане, Губе, Хачмазе, Шабране, Гяндже, Шамкире, Газахе, Товузе, Агстафе, Гядабее, Агдаме, Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Евлахе, Барде, Тертере, Нефтчале, Лерике, Ярдымлы и Гобустане северо-западный ветер усилится до 13,9-20,7 м/с.

В соответствии с "оранжевым" предупреждением, в Горанбое, Нафталане, Дашкесане, Мингячевире и Гусаре северо-западный ветер усилится до 20,8-28,4 м/с.

