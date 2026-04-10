В Иране сообщили о гибели советника Хаменеи

Советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и глава стратегического совета по международным отношениям Исламской Республики Иран Камаль Харрази скончался от ран, полученных при одной из недавних бомбардировок Тегерана.

Как передает Day.Az, об этом сообщило иранское государственное телевидение со ссылкой на данные Министерства обороны.

Согласно информации, Харрази "умер несколько часов назад после того, как был ранен в результате нападения американо-израильского противника".

1 апреля телеканал Al Hadath сообщал, что Харрази был тяжело ранен в ходе бомбардировки Тегерана и находился в критическом состоянии. Иранские власти тогда не комментировали эту информацию.