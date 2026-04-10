Дом главы OpenAI пытались поджечь коктейлем Молотова

Дом руководителя компании OpenAI, разработавшей чат-бот ChatGPT, Сэма Альтмана в Сан-Франциско стал объектом нападения с использованием зажигательной смеси. Никто не пострадал.

Как передает Day.Az, об этом сообщил представитель компании-разработчика искусственного интеллекта.

"Рано утром кто-то бросил "коктейль Молотова" в дом Сэма Альтмана, а также выступил с угрозами в адрес нашей штаб-квартиры в Сан-Франциско. К счастью, никто не пострадал", - цитирует издание представителя компании

В OpenAI выразили благодарность полиции Сан-Франциско за оперативное вмешательство.

"Этот человек задержан, и мы оказываем полное содействие правоохранительным органам в ходе расследования данного инцидента", - говорится в официальном сообщении компании.