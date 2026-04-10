АБР заинтересован в сотрудничестве с правительством Азербайджана в аграрном секторе

Азиатский банк развития (АБР) заинтересован в сотрудничестве с правительством Азербайджана для участия в сельскохозяйственном секторе страны.

Как передает Day.Az, об этом, отвечая на вопрос Trend, сказала страновый директор АБР по Азербайджану Сунния Дуррани-Джамал в ходе презентации обзора Asian Development Outlook 2026 в Баку.

"Азербайджан является экспортером сельскохозяйственной продукции и располагает рядом качественных товаров, поставляемых на внешние рынки. В то же время страна импортирует часть продовольствия. Как известно, в контексте текущего конфликта [на Среднем Востоке - прим.] одной из сфер, где ожидается рост цен, являются удобрения. Это, в свою очередь, приведет к увеличению издержек сельскохозяйственного производства в Азербайджане и станет одним из каналов усиления продовольственной инфляции", - сказала она.

Дуррани-Джамал отметила, что Азербайджан импортирует отдельные виды сельскохозяйственной продукции из соседних стран. В связи с этим рост цен на картофель и другие продукты может дополнительно повлиять на продовольственную инфляцию. По ее словам, в краткосрочной перспективе ожидается ее ускорение, в том числе на фоне роста производственных издержек.

"Производственные издержки будут расти, как и цены на импортируемые продукты питания. Что касается нашего участия, в настоящее время мы инвестируем в водный сектор, поскольку вода является ключевым элементом сельского хозяйства. Речь идет о проектах водоснабжения, очистки сточных вод и решении проблем дефицита воды. Прямое участие в сельском хозяйстве мы осуществляем через операции с частным сектором. С правительством инвестиции пока не реализованы, однако мы заинтересованы в выходе в аграрный сектор и планируем изучить такие возможности в текущем году", - сказала она.