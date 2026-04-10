Трамп сделал предупреждение Ирану Президент США Дональд Трамп заявил, что получил сообщения о возможном взимании Ираном платы с танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Как передает Day.Az, сответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп заявил, что получил сообщения о возможном взимании Ираном платы с танкеров, проходящих через Ормузский пролив.
Как передает Day.Az, сответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.
"Поступают сообщения о том, что Иран взимает сборы с танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Лучше бы им этого не делать, а если они все же делают - пусть немедленно прекратят!", - отметил Трамп.
