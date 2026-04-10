Семь азербайджанских гребцов выступят на международной регате в Турции

Семь азербайджанских спортсменов выступят на международной регате "Кубок весны" в Турции.

Как сообщает İdman.biz, об этом проинформировала Федерация водных видов спорта Азербайджана.

Отмечается, что в соревнованиях, которые пройдут в городе Мугла, примут участие молодежные сборные страны по гребле на байдарках и каноэ.

В состав команды вошли Эльмир Тарвердиев, Мустафа Велизаде, Гияс Ахмедов и Тенгиз Гагнидзе, которые выступят в байдарке, а также Гусейн Самедли, Вагиф Мустафазаде и Фахри Садыглы, заявленные в каноэ.

Все они будут бороться за попадание в число призеров турнира.