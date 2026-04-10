В Азербайджане произошло извержение вулкана

На грязевом вулкане "Боздаг-Гюздек", расположенном на Абшеронском полуострове, зафиксировано очередное извержение. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Республиканском сейсмологическом служебном центре при НАНА. Отмечается, что извержение началось в 22:26 по местному времени и продолжалось шесть минут.