Гороскоп на 10 апреля

Сегодня звезды гороскопа как никогда требуют помнить о дипломатичности и толерантности. Увы, любое неосторожное слово может вызвать чрезвычайно острую реакцию. Звезды обещают усиление таких качеств, как стремление к справедливости, независимость, вспыльчивость и нетерпимость. Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих. Что же касается чужой бестактности, попробуйте сглаживать ее мягким юмором. В этом случае день пройдет конструктивно и с пользой, особенно в сферах, требующих решительности, точности и конкретности, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня все мысли и планы Овна будут отличаться удивительной ясностью и четкостью. Очень неплохо было бы посвятить этот день решению каких-либо конкретных вопросов и проблем - особенно если те давно назрели. Вот только не стоит полагаться на чью-либо помощь. Сегодня Овну стоит браться лишь за те дела, где все зависит только от него самого!

Телец

Сегодня Телец будет четко знать, чего он хочет, предпочитая при этом самые простые и естественные пути. Такая ясность целей в сочетании с ясностью планов выглядит, конечно, впечатляюще. Однако не всегда прямой путь оказывается самым коротким. Если Телец хочет избежать всевозможных помех и недоразумений, ему не мешало бы поискать обходные пути вместо того, чтобы ломиться напролом.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут совершенно не настроены мириться с каким-либо вмешательством в свои дела и планы. Любое возражение или попытка надавить на них вызовет в душе Близнецов такой сноп искр, что как бы пожарников вызывать не пришлось! Вообще сегодня Близнецам противопоказано работать в команде. Лучше уж посвятите день делам, где все зависит только от вас самих.

Рак

Сегодня Рак почувствует тягу к однозначности и определенности. Любая двусмысленность или неконкретность будет вызывать у него активное неприятие. В каждом вопросе Раку захочется расставить все точки над "i". Жаль только, что это не всегда возможно. К тому же бывает, что недосказанность действует куда эффективнее, чем любые слова.

Лев

Сегодня Лев то и дело рискует оказываться в центре различного рода конфликтов и ссор. Причиной же этому будет отнюдь не агрессивность окружающих (как может казаться самому Льву), а собственная придирчивость. Льву сегодня будет очень сложно считаться с чужим мнением. Еще сложнее ему будет смириться с тем, что и его мнение окружающим не особенно интересно. Так все при своих мнениях и останутся.

Дева

Это день, когда Дева рискует ввязаться в конфликт, который крайне негативно скажется на ее положении в обществе. Поэтому сегодня лучше решительно избегать любого выяснения отношений, и тем более прямых столкновений и ссор. Ну а подвох этого дня в том, что окружающие то и дело будут провоцировать Деву, проверяя ее нервы на прочность. Постарайтесь не принимать все это близко к сердцу, иначе репутацию потом придется собирать по кусочкам.

Весы

Сегодня достаточно одного неловкого замечания, чтобы из глаз Весов начали сыпаться искры. Особенно если эти замечания будут касаться образа жизни и привычек. Весам сегодня легче пережить разгромную критику коллег по поводу их профессиональных качеств, чем невинную шутку о их взаимоотношениях в семье. Да и на замечания близких людей Весы тоже могут реагировать чересчур остро. Осторожнее! Эти ссоры могут закончиться трещиной в отношениях.

Скорпион

Сегодня в голову Скорпиона может прийти немало перспективных идей! И что интересно, идеи будут рождаться на лету, но при этом отличаться удивительной четкостью, как если бы были хорошо обдуманы до этого. Не обязательно немедленно претворять эти планы в жизнь, но взять их на заметку обязательно стоит. В остальном же Скорпиону сегодня лучше пореже показываться на глаза начальству и тем более не давать ему поводов для критики.

Стрелец

Сегодня на первом месте у Стрельца будут стоять вопросы финансовой независимости. Однако просить в этот день прибавки к зарплате не стоит - это может обернуться разговором на повышенных тонах или даже увольнением. Решать проблемы с деньгами Стрельцу сегодня лучше своими силами. К примеру, вполне можно подумать о кредите или о поиске новой работы. Ну а попросить прибавки уместнее будет в другой день.

Козерог

Сегодня девизом Козерога будет: "Самозванцев нам не надо, командиром буду я!". Жаль только, что убедить окружающих в справедливости этой формулы будет не так уж легко. Из-за этого сегодняшний день может буквально сыпать искрами. Если Козерог не хочет, чтобы из этих искр разгорелся какой-нибудь горячий конфликт, ему лучше заняться своими собственными делами и держать свое мнение при себе.

Водолей

Сегодня Водолей будет чувствовать, что не в силах повлиять на обстоятельства, а тем более - изменить их в нужную сторону. Лучше настроиться на это заранее, потому что иначе весь день Водолея грозит пройти под знаком повышенной раздражительности и недовольства. Вообще, сегодня Водолея лучше не трогать. Толку от этого все равно не будет.

Рыбы

Сегодня главное, что будет заботить Рыб, - это поиски справедливости. Не обязательно, что они будут искать справедливость вселенскую. Скорее, Рыб будет волновать вопрос справедливого отношения окружающих к ним самим. И дело здесь даже не в самолюбии. Просто захочется справедливости, и точка! Другой вопрос, что с этой справедливостью делать, когда она найдется?