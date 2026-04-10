Сегодня в части Ярдымлинского района не будет света.

Как сообщает Day.Az, об этом информирует Исполнительная власть Ярдымлинского района.

Уточняется, что 10 апреля с 14:00 до 16:00 в связи с ремонтными работами на линиях электропередачи будет временно приостановлено электроснабжение для 1436 абонентов в четырех населенных пунктах Ярдымлинского района: город Ярдымлы, Гавран, Деллекли и Остайыр.