В Германии вооруженный мужчина захватил банк

Мужчина с огнестрельным оружием забаррикадировался в отделении банка Sparkasse в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет газета Bild.

По ее данным, инцидент произошел в общине Роммерскирхен. Известно, что в 16:24 (18:24 по бакинскому времени) мужчина с оружием вошел в отделение банка. Предполагается, что целью злоумышленника было ограбление. К моменту прибытия правоохранителей он оставался внутри здания. Сейчас банк окружен полицией, в небо поднят вертолет.

Информация о возможном наличии заложников пока не подтверждена. На место происшествия стягивается спецназ и спасатели.