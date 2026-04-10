Новая система ЕС остановила тысячи людей на границе

Свыше 27 тыс. человек получили отказ во въезде в Европейский Союз после внедрения новой системы пограничного контроля. Кроме того, почти 700 человек были идентифицированы как потенциальная угроза безопасности, сообщает Европейская комиссия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, новая автоматизированная система въезда/выезда заменяет штампы в паспортах цифровой регистрацией. Система была запущена в октябре прошлого года и теперь начала полноценно функционировать по всему Евросоюзу, а также в странах Шенгенской зоны.

С момента запуска было зарегистрировано более 52 млн пересечений границы при въезде в ЕС и выезде из него.