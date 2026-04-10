Вэнс раскрыл ожидания от переговоров с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, отправившийся в Пакистан для переговоров с Ираном, заявил, что надеется на успешные переговоры с иранской стороной.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он сказал журналистам накануне визита.

"Мы с нетерпением ждем переговоров. Думаю, они пройдут конструктивно.

<...> Как и сказал президент США, если иранцы искренне готовы к диалогу, мы, безусловно, готовы протянуть руку. Но если они попытаются нас обмануть, то увидят, что наша переговорная группа не станет проявлять к этому особую снисходительность", - добавил он.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом объяснил атаку ракетной и ядерной угрозой, исходящей от Исламской Республики. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля. Иран также наносит удары баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура и морские перевозки в регионе также оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженности в сфере безопасности вокруг Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли.

7 апреля США и Иран договорились о временном прекращении огня сроком примерно на две недели, чтобы предотвратить дальнейшую военную эскалацию и создать возможности для переговоров. По имеющимся данным, соглашение было достигнуто при посредничестве Пакистана.