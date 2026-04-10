Всемирный форум городов (WUF13) станет глобальной платформой сотрудничества для устойчивого городского развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил временный резидент-координатор ООН в Азербайджане Игорь Карафулич на сегодняшнем заседании Высокого совместного руководящего комитета Рамочной программы сотрудничества ООН по устойчивому развитию, состоявшемся в Баку.

Он напомнил, что Азербайджан в мае этого года примет WUF13. Это событие имеет важное глобальное значение. ООН готова оказать поддержку всей системой для обеспечения успешного проведения данного мероприятия.

И.Карафулич сказал, что Всемирный форум городов создаст уникальную возможность для демонстрации достижений Азербайджана в области устойчивого городского развития, климатической устойчивости и инклюзивного роста:

"В то же время это мероприятие будет способствовать укреплению международных партнерств и продвижению Целей устойчивого развития.

В этом контексте мы тесно сотрудничаем с национальными партнерами, чтобы результаты Форума соответствовали приоритетам Рамочной программы сотрудничества и имели долгосрочное влияние на развитие.

У меня нет сомнений в том, что это мероприятие пройдет успешно. Это будет крупная международная конференция. В нынешних условиях возможности для обсуждения важности диалога и многостороннего сотрудничества в мире весьма ограничены".

"Важно, что Азербайджан объединяет в Баку представителей разных стран вокруг этой темы. Хотя основной темой Форума является жилищное строительство и городское развитие, здесь выступят министры и главы правительств, будут проведены важные обсуждения. Это является очень важным вкладом Азербайджана в текущих условиях", - отметил представитель ООН.