Будут определены новые требования к техническим характеристикам транспортных средств, используемых для регулярных и таксомоторных пассажирских перевозок, а также к их внутреннему и внешнему оформлению. В связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение.

Повлияет ли это решение на цены на такси?

В комментарии для Day.Az транспортный эксперт Эльмеддин Мурадлы заявил, что на данном этапе нет конкретных факторов, которые приведут к росту цен.

По его словам, поручение премьер-министра в основном направлено на регулирование внутреннего и внешнего состояния автомобилей: "Сюда входят наличие информационной таблички о водителе, установка POS-терминала, поддержание автомобиля в чистоте и опрятности, отсутствие вмятин и повреждений на кузове, а также такие параметры, как год выпуска автомобиля".

Эксперт отметил, что в настоящее время действуют существующие правила, а то, как будут разработаны, обсуждены и приняты новые предложения, станет известно через два месяца.

По словам Мурадлы, сейчас в Баку зарегистрировано 41-42 тысячи такси, и планируется сократить их число до 25 тысяч: "Автомобили, не соответствующие требованиям, будут выведены с рынка, а соответствующие - продолжат деятельность. В этом контексте не исключены споры, связанные с водителями, которым не будет выдан или будет аннулирован разрешительный пропуск. Поэтому органы, разрабатывающие правила, должны быть максимально внимательны".