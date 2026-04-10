Руководящий состав минобороны Азербайджана проверил ход тактических учений

Под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева боевая подготовка и профессионализм личного состава Азербайджанской Армии повышаются изо дня в день.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны страны.

Руководство министерства обороны и другие должностные лица проверили ход тактических учений с боевой стрельбой, проведенных в н-ской воинской части.

Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову было доложено на карте о теме учений, этапах и порядке их проведения.

Отметим, что основной целью тактических учений, проведенных согласно плану подготовки на текущий год, является совершенствование навыков принятия командирами оперативных решений в соответствии с новой оперативной концепцией, разработанной с учетом способов ведения современного боя, умений управления подразделениями во взаимодействии, а также улучшение теоретических и практических навыков личного состава.

Руководство министерства обороны высоко оценило тактические действия подразделений и боевую подготовку личного состава.