Раскрыты секреты не выпущенного смартфона LG

Не вышедший в продажу смартфон LG Rollable оказался обладателем крайне сложной конструкции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает TechSpot, ссылаясь на популярного ютубера JerryRigEverything.

Блогер получил в распоряжение концептуальный смартфон LG Rollable, который так и не был запущен в серийное производство. Он разобрал устройство, чтобы проверить его прочность в рамках эксперимента. В ходе разборки JerryRigEverything выяснил, что смартфон имеет уникальную конструкцию с гибким дисплеем, который расширяется с помощью встроенного моторчика. Одним движением пальца экран смартфона превращается в полноценный планшет.

Конструкция устройства впечатляет множеством инженерных решений. Внутри находятся подпружиненные шарнирные механизмы, которые обеспечивают плавное выдвижение OLED-экрана. Блогер отметил, что несмотря на сложность конструкции, ему удалось разобрать и собрать устройство обратно. Он подчеркнул, что хотя смартфон поразил его инженерной начинкой, причины, по которым LG Rollable так и не поступил в продажу, стали ясны - массовое производство такого устройства оказалось бы крайне дорогим.