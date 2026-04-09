https://news.day.az/society/1826816.html
Прием студентов будет интегрирован в платформу mygov
Определены новые этапы, связанные с электронным приемом студентов в образовательные учреждения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, система приема интегрируется с платформой mygov.
Так, предусматривается обеспечение запуска услуги на платформе mygov (в рабочей среде) до 1 июля 2026 года.
Существующий рабочий процесс должен быть представлен до 30 июня 2026 года, а до 18 июля 2026 года - представлен и согласован новый рабочий процесс с учетом доработок сервиса.
В реализации проекта участвуют Министерство цифрового развития и транспорта и Министерство науки и образования.
