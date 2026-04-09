Сильное наводнение в Турции, есть погибшие - ВИДЕО
Как минимум, два человека погибли и не менее шести пропали без вести из-за сильного наводнения в турецкой провинции Османие.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сильнее прочих пострадал город Кадирли, с населением около 150 тысяч человек. Город частично затоплен, тысячи автомобилей нуждаются в ремонте, серьёзно пострадали сотни многоквартирных домов.
Сильные наводнения обрушились на Кадирли в провинции Османие после проливных дождей.
