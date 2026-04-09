Азербайджан - ключевой элемент стратегии США в Центральной Азии

Вашингтон должен воспользоваться моментом и официально включить Азербайджан в формат C5+1 с Центральной Азией.

Как передает Day.Az, об этом пишет старший научный сотрудник вашингтонского Института Хадсона (Hudson Institute) Кен Мориясу в своей статье для издания The Times of Central Asia.

Он напомнил, что представители пяти стран Центральной Азии - Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана - вместе с Азербайджаном ожидаются в Нью-Йорке для участия в Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

"Исторически встречи между странами Центральной Азии и США - формат C5+1 - проходили на полях мероприятий ООН. Это самое естественное и логистически удобное место для того, чтобы президент Дональд Трамп вновь взаимодействовал с партнерами C5, которых он принимал в Белом доме в ноябре прошлого года.

На этот раз у него есть возможность включить Азербайджан, превратив формат в C6+1. Баку уже был приглашен участвовать в собраниях стран Центральной Азии в качестве полноценного члена, и Вашингтону следует использовать этот импульс", - пишет автор.

Политолог подчеркнул, что Азербайджан занимает уникальное географическое положение: находясь близко как к Израилю, так и к Турции - двум ключевым региональным партнерам Америки - он расположен на одном из важнейших транспортно‑логистических коридоров, соединяющих Европу и Азию.

"Его включение превратит C5+1 в по-настоящему транскаспийский формат, отражающий новые реалии евразийской интеграции. Этот шаг также объединяет два крупных дипломатических достижения второго срока Трампа: запуск стратегического транзитного коридора Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) протяженностью 43 км, соединяющего основную территорию Азербайджана с его эксклавом Нахчыван через Армению. Хотя TRIPP обсуждался на встрече C5+1 в ноябре, включение Азербайджана в следующую встречу позволит администрации представить себя как архитектора новой евразийской торговой и энергетической карты", - отметил Мориясу.

Аналитик также подчеркнул стратегическую важность Центральной Азии для Китая.

"Пекин стремится построить сообщество с общим будущим с 17 соседними государствами, включая все пять стран Центральной Азии, чтобы создать благоприятную внешнюю среду для национального возрождения, как заявил министр иностранных дел Ван И. Для Китая Центральная Азия является важным тылом для энергетической и ресурсной безопасности, а также буфером против морских перебоев.

Соединенным Штатам не нужно заставлять страны Центральной Азии выбирать между Вашингтоном и Пекином. Достаточно обеспечить, чтобы любые пути Китая на запад проходили через обширные территории стран, поддерживающих конструктивные отношения с США. Формат C6+1 помогает формировать такую среду без конфронтации", - пояснил он.

Кроме того, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан являются членами Совета по миру Трампа по восстановлению Газы и надежными партнерами американского лидера. Углубление взаимодействия через формат C6+1 укрепляет концепцию "мира через связность" и придает целостность работе Совета по миру.

"Регион Большой Центральной Азии становится новой передовой линией соперничества великих держав - особенно по мере того, как страны ищут альтернативу уязвимым морским энергетическим маршрутам, что ярко показали перебои в транспортировке через Ормузский пролив.

Укрепляя транскаспийские связи через формат C6+1 и развивая инициативы вроде TRIPP, США могут помочь региону диверсифицировать партнерства и снизить зависимость от одной державы, способствуя стабильности через расширение экономических возможностей, а не через конфронтацию.

Соединенным Штатам следует использовать TRIPP как трамплин для поворота к этому ключевому региону. Саммит C6+1 на Генассамблее ООН станет самым простым и стратегически верным способом начать этот процесс. Это пример американского лидерства через сделки, а не через доминирование - превращая географию в возможность", - пишет в заключение Кен Мориясу.