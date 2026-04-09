https://news.day.az/culture/1826861.html
В Баку прошел творческий вечер Михаила Гусмана «О Формуле Власти - и не только о ней» - ФОТО
В Баку состоялся творческий вечер журналиста-международника Михаила Гусмана, автора и ведущего телевизионного проекта "Формула Власти".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе встречи М. Гусман поделился профессиональным опытом и отметил, что в январе 2025 года программа "Формула власти" отметила 25-летие. По его словам, немногие проекты сохраняют непрерывный эфир на протяжении столь длительного времени.
Мероприятие прошло в формате открытого диалога с аудиторией, включавшего ответы на вопросы и обсуждение.
Организатором выступило Fusion Club community pro business. Встречу открыла тележурналист, CEO Fusion Events и коуч (ICF) Гюльнара Мамедова.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре