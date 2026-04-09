Представлен отчет о крушении турецкого военного самолета на границе Грузии и Азербайджана

Представлен отчет о текущем состоянии расследования турецкого военного транспортного самолета типа "C-130", который потерпел аварию на территории на границе Грузии и Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно отчету, техническая экспертиза продолжается.

В отчете отмечено, что при анализе данных "черного ящика" - регистратора данных полета (FDR) - до момента аварии в цифровых записях было зафиксировано, что общение экипажа и системы самолета функционировали нормально, никаких неисправностей обнаружено не было, и происшествие произошло внезапно.

Установлено, что в результате отделения хвостовой части самолета от фюзеляжа были оборваны кабели питания и передачи данных, относящиеся к FDR, из-за чего регистрация данных прекратилась, а следовательно, в регистраторе отсутствует дополнительная информация, которая могла бы прояснить причины аварии.

Сообщается, что по результатам исследований образцов, взятых жандармерией с обломков самолета, никаких следов взрывчатых веществ как внутри, так и снаружи обнаружено не было.

Напомним, что 11 ноября 2025 года военный транспортный самолет C-130 ВВС Турции после вылета из аэропорта Гянджи через 27 минут исчез с радаров на территории Грузии и потерпел аварию.

В результате катастрофы все 20 военнослужащих на борту, включая членов экипажа, погибли.