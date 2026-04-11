Центральный штаб ВС Ирана о напряженности вокруг Ормузского пролива

Иран не откажется от Ормузского пролива, над которым он установил свой контроль, заявил Центральный штаб иранских Вооруженных сил "Хазрат Хатам аль-Анбия".

"Вооруженные силы Ирана поднимут управление Ормузским проливом на новый уровень, сохранят инициативу в контроле над ним и ни при каких обстоятельствах не откажутся от законных прав Ирана", говорится в заявлении.

Военные предупредили, что "Вооруженные силы Исламской Республики Иран остаются полностью готовыми и боеспособными противостоять любой угрозе и "держат палец на спусковом крючке"".

На выходных представители Ирана должны провести переговоры с США в Пакистане.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток узнает, можно ли достичь соглашения с Ираном. Он добавил, что снова может применить военную силу в случае неудачи переговоров с Ираном.