В Испании задержаны фанаты "Барселоны"

В Испании полиция задержала трех болельщиков "Барселоны" после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, инцидент произошел до начала встречи, когда фанаты каталонского клуба атаковали автобус мадридской команды, забросав его камнями и бутылками. В результате было разбито стекло транспортного средства.

Отмечается, что одному из задержанных уже предъявлено обвинение в порче имущества. Полиция продолжает расследование с целью установить личности других участников беспорядков.

Напомним, первый матч завершился победой "Атлетико" со счетом 2:0. Ответная встреча между командами состоится 14 апреля на стадионе "Сивитас Метрополитано" в Мадриде.