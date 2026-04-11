День будет ярким и запоминающимся

Гороскоп сегодня мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи. Возможны резкие перепады настроения; бурные, но быстропроходящие выяснения отношений и желание быть в центре событий. Совет любителям экстрима и острых ощущений: не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью. В остальном же повышенный эмоциональный фон способен сделать этот день для вас ярким и запоминающимся, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня день у Овна полностью будет зависеть от того, с какой ноги он встанет. Встанет с нужной - день сложится замечательно во всех отношениях и пройдет не просто хорошо, а изумительно. Ну а встанет не с той ноги - весь день все будет валиться из рук. Так что, проснувшись утром, присмотритесь, и если заподозрили, что встали не с той ноги, ложитесь снова. Вдруг во второй раз повезет больше?

Телец

Cегодня Тельцу потребуется вся его выдержка! Увы, в этот день даже небольшая вспышка гнева может перерасти в настоящий ураган, который разом перечеркнет все дела и планы Тельца. Одним словом, в этот день Тельцу лучше избегать любых сильных эмоций. А если он все же почувствует, что вот-вот готов взорваться, ему надо попытаться уговорить свой организм отложить этот взрыв хотя бы до завтра. Завтра будет легче.

Близнецы

Сегодня голова Близнецов будет буквально переполнена различного рода планами и проектами! И это замечательно, потому что именно в этот день судьба дает Близнецам максимальные шансы на реализацию этих планов. Постарайтесь только не разменивать богатые возможности этого дня на совсем уж пустяковые дела. Сегодня не следует избегать больших и шумных компаний. Напротив, успех ждет вас именно там.

Рак

Cегодня Раку не стоит распалять свои страсти, так как это за него будут делать другие. Весь день Раку будет казаться, что окружающие только и заняты тем, чтобы играть на его нервах. Это не так! На самом деле у окружающих полным-полно своих собственных дел. Ну а на нервах Рака они будут играть только время от времени.

Лев

Сегодня в течение дня Лев не раз может испытать настоящее смятение чувств. Некие события или неожиданная встреча может вызвать у него настоящую бурю эмоций! Быть может даже, в этот день в его душе вспыхнет всепоглощающая страсть. Однако какие бы чувства не бушевали в сердце Льва, сегодня лучше не делать поспешных выводов: буквально через день-два обстоятельства, возможно, изменятся. А возможно и нет.

Дева

Cегодня весь день Дева может быть подвержена такому недугу, как несдержанность в мелочах. В крупном со сдержанностью у Девы тоже будут проблемы, однако ее реакция на мелочи будет выглядеть совсем уж гипертрофированно, а иногда и комично. Самым уместным сегодня для Девы было бы попытаться обращать многочисленные недоразумения и несуразности этого дня в шутку. Реагировать на них спокойно и адекватно у нее все равно не получится.

Весы

Сегодня Весы могут быть захвачены неудержимым водоворотом разнообразных эмоций. Весь день они будут стремиться быть в гуще событий и при этом не раз окажутся в центре внимания. Ну а привлечь к себе внимание будет довольно просто - достаточно затронуть в разговоре тему богатства и успеха. Все, что связано с большими деньгами или высоким положением в обществе, в этот день будет вызывать особенно активный отклик у окружающих. На этой почве Весам не так уж трудно будет найти единомышленников и сойтись с интересными людьми.

Скорпион

Сегодня Скорпиону лучше не давать воли своему языку: есть вероятность наговорить близким людям столько лишнего, что это станет серьезным испытанием для отношений. Простая задушевная беседа сегодня может быстро и незаметно перейти в стадию разговора на повышенных тонах или даже битья посуды. Чтобы не доводить до этого, в общении с близкими избегайте скользких тем и ни в коем случае не переходите на личности!

Стрелец

Сегодняшний день у Стрельца обещает пройти за бесконечными разговорами. Разговоры же эти будут вращаться главным образом вокруг темы успеха и денег, а также размышлений о том, почему всего этого Стрельцу так не хватает. Не исключено, что в одной из таких задушевных бесед Стрелец и сам не заметит, как приукрасит свои достоинства настолько, что надолго обретет славу фантазера.

Козерог

Вот день, когда благополучие Козерога может решительным образом измениться, - и не обязательно в лучшую сторону! Сегодня ему как никогда нужно соблюдать осторожность в любых вопросах, связанных с деньгами. Не помешает Козерогу также быть внимательнее и в отношениях с любимым человеком. Увы, но даже небольшое недопонимание сегодня может вызвать целую бурю, успокоить которую будет крайне сложно.

Водолей

Сегодня планы Водолея могут изрядно грешить мегаломанией или, в крайнем случае, гигантизмом. Если Водолей не хочет оказаться у разбитого корыта, ему не мешает быть сегодня скромнее и как-либо соразмерять свои амбиции со своими возможностями. Не следует забывать, что Наполеоновские планы - это, конечно, здорово, но не все Наполеоны хорошо завершили свою карьеру.

Рыбы

Сегодня обстоятельства раз за разом будут опрокидывать планы Рыб, вынуждая их плыть против течения. Сами же Рыбы в эти моменты могут испытывать странную пассивность и нежелание спорить с обстоятельствами. Увы, поддавшись таким настроениям, Рыбы рискуют набить сегодня немало шишек. Так что, хочешь не хочешь, а плыть против течения все равно придется! И это хорошо, потому что именно это приведет их к успеху и наделит особым магнетизмом в глазах окружающих.