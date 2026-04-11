Израиль и Ливан договорились провести переговоры о перемирии

Посол Ливана в Вашингтоне Нада Хаммаде-Муаввад договорился с израильским коллегой Йехиэлем Лайтером провести во вторник, 14 апреля, в здании Госдепа встречу для обсуждения переговоров о прекращении огня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано канцелярией ливанского президента.

"По поручению президента [Джозефа] Ауна был проведен первый между послами Ливана и Израиля в Вашингтоне телефонный разговор. <...> В ходе разговора они договорились провести первую встречу в следующий вторник в штаб-квартире Госдепартамента США", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой президента Ливана в Facebook.

Отмечается, что дипломаты обсудят дату начала переговоров между Ливаном и Израилем под эгидой США.