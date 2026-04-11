"Реал" гарантировал себе место в Лиге чемпионов

Мадридский "Реал" обеспечил себе участие в Лиге чемпионов сезона 2026/2027.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, это стало возможным после ничьей с "Жироной" (1:1) в матче 31-го тура Ла Лиги. Набранное очко позволило "сливочным" гарантировать место в топ-4 чемпионата Испании.

При этом шансы "Реала" на чемпионство снизились - "Барселона" может увеличить отрыв до девяти очков по итогам ближайшего тура.

Несмотря на выполнение задачи по выходу в Лигу чемпионов, итог сезона может повлиять на оценку работы главного тренера Альваро Арбелоа со стороны руководства клуба.

Следующий матч "Реал" проведет 15 апреля - в гостях против "Баварии" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. В первой встрече мадридцы уступили со счетом 1:2.