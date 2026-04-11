Расчет на собственные силы в эпоху нестабильности - опыт Азербайджана

Автор: Азер Ахмедбейли

История показывает, что опора на собственные силы остается основой для решения критических задач, стоящих перед государством. Сегодня, по мере того как растет число конфликтов, усиливается нестабильность и снижается доверие в международных отношениях, устойчивость государства во многом определяется его собственными возможностями.

Вскоре после начала войны Украина столкнулась с реальностью: объемы внешних поставок оружия и боеприпасов напрямую зависят от решений за пределами страны. Но в ЕС - нерешительность, месяцы согласований, споры парламентов и ограничения по номенклатуре. В США - пакеты проходят через внутриполитическую борьбу, задерживаются и сокращаются, поставки превращаются в предмет торга. Поддержка есть, но она часто непредсказуема.

Осознав это через какое-то время, в Украине начали запускать собственные производства: ремонт техники, сборку беспилотников, выпуск боеприпасов, модернизацию старых систем и разработку новых. То, что годами откладывалось как слишком трудоемкое и затратное, стало практикой после простого вывода - в условиях экзистенциальной угрозы нельзя ждать и надеяться на других, нужно начать делать самим.

Похожая картина проявилась в другой сфере и в другой стране. Когда США в 2022 году перекрыли китайским компаниям доступ к современным полупроводникам, расчет был на замедление развития в Китае высоких технологий, и прежде всего, искусственного интеллекта. Первые месяцы для китайцев выглядели как тупик - проекты замораживались, цепочки поставок рушились, возник риск длительного технологического отставания.

Однако затем, в условиях существующих ограничений, началась перестройка: оптимизация алгоритмов, новые схемы вычислений, собственные разработки. То, в производстве чего долгое время не нуждались, стало приоритетом просто потому, что не стало альтернативы.

Подобных примеров реакции государств на различные вызовы предостаточно в истории. После нефтяных шоков 1970-х годов Япония, полностью зависевшая от импорта топлива, сделала ставку на энергосбережение в промышленности и резко снизила ее энергоемкость. Израиль форсировал создание собственной оборонной промышленности после эмбарго 1967 года, наложенного Францией - основным поставщиком вооружений. В 1940 году Великобритания, столкнувшись с угрозой массированных бомбардировок, в кратчайшие сроки развернула систему радиолокации, превратив экспериментальную технологию в основу противовоздушной обороны.

Все эти случаи описывают один и тот же механизм: при угрозе критической зависимости происходит мобилизация интеллектуальных и материальных ресурсов, и система резко ускоряет собственное развитие. Украина столкнулась с риском физического выживания и быстро стала наращивать собственное производство. Китай столкнулся с риском технологического удушения и резко ускорил собственные разработки. Пока есть выбор, им обычно пользуются. Когда выбора не остается или он слишком плох, государства начинают активизировать весь свой внутренний потенциал.

Азербайджану также приходилось сталкиваться с подобными ситуациями.

Во время Первой Карабахской войны страна оказалась в тяжелом положении. Рассчитывать на быстрые закупки вооружения было сложно - международное общественное мнение в тот период в значительной степени занимало проармянскую позицию, а доступ к вооружениям зависел не только от денег, но и от политических настроений.

В этой крайне тяжелой ситуации началось использование того, что буквально было под рукой: ремонт и восстановление оставшейся советской техники, создание небольших производств боеприпасов и обслуживание вооружений, для того чтобы как-то поддержать армию. Однако было очевидно - противостоять заранее подготовленной агрессивной машине Армении при молчаливом одобрении крупных держав можно только опираясь на собственную, устойчивую систему обеспечения.

В 1993 году началась планомерная работа по созданию собственной оборонной базы. Были развернуты специализированные участки ремонта и модернизации, налажен выпуск боеприпасов и комплектующих. В короткие сроки ремонтный режим превратился в производственный, и задача изменилась. Она состояла уже в том, чтобы не зависеть от сроков и решений внешних поставщиков. В 2005 году этот процесс получил институциональное оформление в виде создания Министерства оборонной промышленности.

В итоге эти решения и предпринятые меры позволили снизить критическую зависимость от внешних поставок и обеспечить устойчивость армии, а в дальнейшем и сыграть свою роль в 44-дневной войне.

Еще один показательный пример - процесс разминирования освобожденных от оккупации территорий Карабаха. Масштаб задач оказался таким, что полагаться только на внешнюю помощь означало бы годы ожидания. Поэтому разминирование стало постоянной задачей: развернута система подготовки саперов, создана инфраструктура обслуживания и адаптации техники к условиям региона, активно применяются беспилотники для обследования территорий. Основной объем работ выполняется собственными силами, потому что только так можно поддерживать необходимый темп восстановления. Сегодня можно говорить о сформировавшейся национальной саперной школе, которая становится важным активом страны.

Опыт показывает: возможности часто появляются не тогда, когда их планируют, а когда обстоятельства не оставляют альтернатив. Украина уже делает необходимые выводы, Китай сумел справиться с вызовом, исторические примеры подтверждают ту же закономерность. Азербайджан тоже прошел через эти уроки - в не менее тяжелых условиях и без внешней поддержки.

Все эти события - о выживании, когда необходимость устранить угрозу или решить критическую задачу убирает инерцию и мобилизует все ресурсы. Это базовый, почти биологический механизм поведения - в таких условиях люди, общества и государства действуют схожим образом.