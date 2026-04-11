Трамп не даст Ирану сделать это

Президент США Дональд Трамп обещает не допустить того, чтобы Иран взимал с судов недружественных ему стран плату за прохождение Ормузского пролива.

"Нет, мы этого не позволим", - утверждал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс в окрестностях Вашингтона, комментируя намерения Тегерана взимать плату за прохождение Ормузского пролива. "Это международные воды", - сказал Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Никто не знает, занимаются ли они вообще этим", - считает американский лидер. Он имел в виду сбор иранскими властями средств с судов недружественных стран. "Но, если они действительно этим занимаются, мы не позволим, чтобы такое происходило", - добавил президент.