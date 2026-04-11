Трамп назвал главное требование США - ВИДЕО Ключевое требование США на предстоящих переговорах с Ираном будет состоять в том, что Тегеран не должен получить ядерное оружие. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп. "Никакого ядерного оружия.
Ключевое требование США на предстоящих переговорах с Ираном будет состоять в том, что Тегеран не должен получить ядерное оружие.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
"Никакого ядерного оружия. Это прежде всего", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что для него является критерием "хорошей сделки" с Ираном. "Никакого ядерно оружия. Для нас это 99%", - добавил американский лидер.
Власти Ирана ранее неоднократно утверждали, что "не стремятся к получению ядерного оружия".
