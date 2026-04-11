Трамп назвал главное требование США

Ключевое требование США на предстоящих переговорах с Ираном будет состоять в том, что Тегеран не должен получить ядерное оружие.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

"Никакого ядерного оружия. Это прежде всего", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что для него является критерием "хорошей сделки" с Ираном. "Никакого ядерно оружия. Для нас это 99%", - добавил американский лидер.

Власти Ирана ранее неоднократно утверждали, что "не стремятся к получению ядерного оружия".