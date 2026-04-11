Какой штраф полагается водителям за громкую музыку в машине?

В Азербайджане водители, которые включают громкую музыку в автомобиле и нарушают покой окружающих, привлекаются к административной ответственности.

Как сообщает Day.Az, особенно в ночные часы такие случаи вызывают общественное недовольство, поэтому контрольные меры усиливаются.

Вопрос регулируется статьей 510 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Согласно закону, умышленное создание шума в общественных местах и нарушение покоя граждан считается правонарушением, за которое принимаются меры.

За нарушение данного правила предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 манатов. В соответствии с законодательством, в отдельных случаях также могут применяться общественные работы или краткосрочный административный арест.

Насими Алескерли