Премьер-министр Литвы ознакомилась с Ичеришехер

10 апреля Премьер-министр Литвы Инга Ругинене ознакомилась с Государственным историко-архитектурным заповедником "Ичеришехер".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе прогулки литовскому Премьер-министру была предоставлена подробная информация о заповеднике, включенном в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, проводимых здесь работах по ремонту, благоустройству и реставрации.

Отмечалось, что на территории Ичеришехер сохранились уникальные историко-архитектурные памятники разных веков.

Затем гостья ознакомилась с Девичьей башней и была подробно проинформирована об истории строительства крепостных стен. Было отмечено, что Девичья башня, возведенная в VII-VI веках до нашей эры, была отреставрирована в XII веке. Памятник цилиндрической формы высотой 28 метров и диаметром 16-16,5 метра состоит из основной башни и примыкающего к ней с южной стороны крупного опорного строения.

В ходе ознакомления в Ичеришехер с памятником государственного значения XV века - Бухарским караван-сараем Инге Ругинене обстоятельно рассказали об истории этого исторического места и процессе его реставрации. Сообщалось, что эта грандиозная постройка, возведенная на древнем торговом пути и служившая пристанищем для центральноазиатских купцов, вновь обрела былое величие в рамках масштабного проекта, реализуемого согласно соответствующему Распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Процесс восстановления проводился по принципу сохранения как архитектурных, так и инженерных особенностей памятника.

Кроме того, отмечалось, что здесь посетители могут понаблюдать за процессом творчества ремесленников, ознакомиться с этапами изготовления национальных изделий, а также приобрести для себя уникальные сувениры.

Во время прогулки в Ичеришехер Инга Ругинене была угощена хлебом, приготовленным в тендире.

Затем Премьер-министр Литвы Инга Ругинене также ознакомилась с Комплексом Дворца Ширваншахов - шедевром средневековой восточной архитектуры, историко-архитектурным памятником мирового значения. Сообщалось, что постройки исторического памятника, созданного в начале XV века, расположены на самой высокой точке одного из холмов Ичеришехер. Они отчетливо видны с Каспийского моря и окрестных возвышенностей города. Комплекс и сегодня сохраняет свое историко-архитектурное превосходство.