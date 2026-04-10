Дефицит топлива может сорвать туристический сезон в Европе

Европейским аэропортам грозит дефицит авиационного топлива из-за напряженности вокруг Ирана и закрытия Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по данным Ассоциации аэропортов ACI Europe, запасы топлива стремительно сокращаются и если ситуация не нормализуется в течение трех недель, это может серьезно ударить по авиасообщению и экономике.

Проблему усугубляет рост потребления топлива военной авиацией. Одновременно цены на топливо резко выросли и, по оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта, почти удвоились по сравнению с прошлым годом.

Авиакомпании уже ощущают последствия. Отменяются рейсы и повышаются цены на билеты. Так, Скандинавская авиакомпания SAS объявила об отмене около тысячи рейсов.

Эксперты предупреждают, что, учитывая, что половина авиационного топлива, поставляемого в Европу, поступает из стран Залива и в основном транспортируется морским путем через Ормузский пролив, дальнейшие перебои могут серьезно повлиять на туристический сезон и экономическую ситуацию в регионе.

Напомним, что США и Иран договорились о двухнедельном перемирии, однако Ормузский пролив в настоящее время остается закрытым.