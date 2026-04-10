Ученые прогнозируют на Земле начало магнитных бурь

С 10 по 12 апреля на Земле ожидаются магнитные бури из-за образования корональной дыры на Солнце.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Модели показывают высокие вероятности слабых магнитных бурь и возмущений (на уровне 90%) в течение ближайших троих суток, с пятницы по воскресенье", - говорится в сообщении.

Астрономы отметили, что наиболее вероятными являются слабые и средние бури (G1-G2), но также не исключается вероятность сильных магнитных бурь.