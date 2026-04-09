Автор: Акпер Гасанов

Начну с констатации очевидного. Заявления Премьер-министра Литвы Инги Ругинене, сделанные ею по итогам встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, отражают устойчивое сближение между Азербайджаном и Европейским Союзом через призму двусторонних отношений с государствами-членами ЕС. В данном случае - с Литвой, которая последовательно выступает за усиление сотрудничества с Баку.

Ругинене прямо обозначила ключевые приоритеты Вильнюса: безопасность, стабильность и экономическое благополучие. Эти три компонента сегодня являются основой внешнеполитической стратегии большинства европейских государств, особенно на фоне продолжающейся войны между Россией и Украиной. В условиях геополитической турбулентности Южный Кавказ приобретает новое значение - как энергетический, транспортный и политический мост между Европой и Азией.

Не случайно литовская сторона отдельно выделяет энергетическое сотрудничество как ключевое направление. Азербайджан уже давно закрепил за собой статус одного из важнейших альтернативных поставщиков энергоресурсов для Европы. После начала полномасштабной войны в Украине и резкого сокращения зависимости ЕС от российских энергоресурсов значение Баку в энергетической архитектуре Европы существенно возросло.

Литва, имеющая собственный опыт диверсификации энергопоставок и отказа от российской зависимости, объективно заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном. В этом контексте Баку воспринимается как стратегический партнер, способный обеспечить долгосрочную энергетическую устойчивость региона.

Заявление Ругинене о том, что взаимодействие между странами приобретает особое значение на фоне войны России против Украины, имеет принципиальное значение. Азербайджан с самого начала конфликта последовательно поддерживает территориальную целостность Украины и оказывает ей гуманитарную помощь, объем которой уже превысил 50 миллионов евро. Этот фактор играет важную роль в восприятии Азербайджана европейскими столицами. В условиях, когда внешнеполитическая лояльность и предсказуемость становятся ключевыми критериями партнерства, Баку демонстрирует позицию, совпадающую с базовыми принципами ЕС.

Отдельное внимание литовская сторона уделяет процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Поддержка устойчивого мира в регионе Южного Кавказа - это не просто декларация, а отражение прагматичного подхода ЕС к региону. Стабильность здесь напрямую влияет на безопасность энергетических и транспортных коридоров, связывающих Европу с Каспийским регионом и Центральной Азией. Таким образом, позиция Литвы укладывается в более широкую стратегию ЕС - превращение Южного Кавказа в зону предсказуемости и сотрудничества, а не конфликта.

Не могу не отметить при этом, что важным элементом визита Ругинене стало посещение Аллеи шехидов в Баку. Этот шаг имеет глубокое политико-символическое значение. Почтение памяти погибших за независимость Азербайджана демонстрирует уважение к историческому опыту страны и ее борьбе за суверенитет. В этом контексте показательна и позиция Президента Литвы Гитанаса Науседы, который ранее публично почтил память жертв трагедии 20 января 1990 года.

Его заявление о том, что советская агрессия не смогла сломить волю азербайджанского народа, фактически проводит историческую параллель между опытом стран Балтии и Азербайджана. Эта историческая эмпатия усиливает политическое сближение, формируя дополнительный уровень доверия между странами.

Напомню, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Литвой имеют устойчивую институциональную основу. Азербайджан признал независимость Литвы 10 сентября 1991 года, а Литва признала независимость Азербайджана 20 декабря того же года. Официальные дипломатические отношения были установлены 20 ноября 1995 года.

При этом важно отметить, что поддержка Азербайджана не является ситуативной или зависящей от конкретной политической фигуры. Так 13 октября 2005 года состоялся рабочий визит тогдашнего Президента Литвы Валдаса Адамкуса в Азербайджан. Позже, 8-9 июня 2006 года состоялся его официальный визит в Баку. Кроме того, 19-21 июня 2007 года он посетил нашу столицу для участия в Саммите ГУАМ. А 13 -14 ноября 2008 года В.Адамкус побывал в Баку, приняв участие в Энергетическом Саммите. Так что именно он был тем, кто в статусе действующего Президента Литвы больше всех посещал Азербайджан.

Президент Литвы Даля Грибаускайте рассматривала Азербайджан как ключевого партнера Европы и важный транспортный узел Евразии. Она также неоднократно посещала Баку - и в качестве Президента Литвы и позже, в качестве почетного гостя различных форумов. А в мае 2022 года состоялся официальный визит действующего Президента Литвы Науседы в Баку. Как видим, сотрудничество между нашими странами развиваются успешно, охватывая политическую, экономическую и гуманитарную сферы.

Сегодня эти отношения выходят на новый уровень, становясь частью более широкой архитектуры взаимодействия Азербайджана с ЕС. Да, я неспроста затронул этот момент. Безусловно, что особое значение имеет тот факт, что Азербайджан, не являясь членом ни ЕС, ни НАТО, успешно выстраивает тесные и взаимовыгодные отношения с государствами этих организаций. Это свидетельствует о гибкости и эффективности внешнеполитической стратегии Баку. И именно сотрудничество с Литвой - яркий пример того, как двусторонние связи могут служить мостом к более широкому взаимодействию с этими важнейшими структурами.