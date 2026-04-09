Лига конференций: "Райо Вальекано" разгромил "АЕК"
В первом матче четвертьфинала Лиги конференций УЕФА испанский "Райо Вальекано" дома уверенно обыграл греческий "АЕК".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, хозяева активно начали встречу и уже на 2-й минуте вышли вперед - отличился Ильяс Ахомах. В концовке первого тайма Унаи Лопес удвоил преимущество мадридской команды.
Во втором тайме игра проходила в обоюдных атаках, однако ближе к концовке "Райо Вальекано" закрепил успех: на 74-й минуте Иси Палазон реализовал пенальти и установил окончательный счет - 3:0.
Ответный матч команды проведут 16 апреля.
